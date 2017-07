Auszeichnung für Esta

Anzeige

Mit dem Wettbewerb „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ hat das Land Baden-Württemberg innovative Lösungen für die Digitalisierung der Wertschöpfung in der Industrie ausgezeichnet. Der Wettbewerb richtet sich in erster Linie an Unternehmen als Ausrüster und Anwender innovativer Lösungen. Mit einer anfassbaren Industrie 4.0-Lösung punktete auch der Ulmer Absaugtechnik-Hersteller Esta bei der Expertenjury. Der Filterturm 4.0, einem Hallenlüftungssystem zur Erfassung von Schweißrauch, Staub oder Ölnebel, wurde mit der begehrten Landesauszeichnung prämiert. Das Absaugsystem verfügt über Netzwerkfunktionen, Tools zur Fernüberwachung und eine intelligente Anlagensteuerung, die in Verbindung mit Sensoren im Roh- und Reingasbereich einen effizienten Anlagenbetrieb ermöglichen. Dank der Industrie 4.0-Funktionen lässt sich der gesamte Absaugprozess lückenlos – auch aus der Ferne – überwachen, womit Ausfallrisiken auf ein Minimum begrenzt werden.

