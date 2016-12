Anzeige

54 Prozent aller sogenannten Millennials in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten ihre Lieblingsmarke gewechselt. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov und der Cloud-basierten Supply-Chain-Plattform GT Nexus. Die Gründe für den Markenwechsel sind eher hinter den Kulissen der Unternehmen zu finden: in den Bereichen Logistik, Operations und Supply Chain. Produktqualität, Produktverfügbarkeit, gerechte Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit einer Marke sind bei Millennials kaufentscheidend. Sind diese nicht gegeben, sind viele der 18– bis 34-Jährigen gewillt, ihre Lieblingsmarke zu wechseln.

Alle Faktoren, die für die Markentreue und -untreue von Millennials laut Studie besonders relevant sind, fallen in die Kategorien Operations, Logistik und Supply Chain Management – Bereiche, die sich eher hinter den Kulissen abspielen. Entgegen der landläufigen Meinung haben die nach außen gerichteten Marketingfaktoren, wie die Präsenz einer Marke in den sozialen Medien, mobile Apps oder eine moderne Webseite, keinen großen Einfluss auf die Markenloyalität der Millennials.

„Dass ein hoher Anteil dieser Altersgruppe gerne mal die Marke wechselt, ist keine Überraschung. Die Gründe dafür aber sehr wohl“, so Boris Felgendreher, Senior Marketing Director EMEA bei GT Nexus. „Wir assoziieren mit Millennials häufig zuerst deren Präferenz für soziale Plattformen und fortwährende Präsenz in den digitalen Medien. Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch, dass diese Altersgruppe viel mehr Wert darauf legt, was hinter den Kulissen passiert – wie ein Unternehmen seine Waren produziert – anstatt sich vom oberflächlichen Glanz einer coolen Webseite oder mobilen App beeindrucken zu lassen.“

Millennials in Deutschland setzen auf Produktqualität und Verfügbarkeit. Die Befragten zitieren Qualitätsprobleme (47 Prozent) und Probleme bei der Produktverfügbarkeit (40 Prozent) als die beiden wichtigsten Gründe für den Wechsel von einer ihrer Lieblingsmarken zu einer anderen Marke.

Felgendreher sagt zum Thema Produktqualität: „Die großen Rückrufaktionen der vergangenen Monate haben gezeigt, wie schnell Qualitätsprobleme den Ruf einer Marke schädigen können. Die Resultate dieser Studie dürften für Unternehmen jedoch ein zusätzlicher Weckruf sein. Wenn ein Produkt nicht im Regal liegt oder nicht geliefert werden kann, sind Millennials sehr schnell zum Markenwechsel bereit – selbst wenn es um ihre Lieblingsmarken geht. Die Markentreue der Millennials liegt somit in erstaunlichem Maße in den Händen der Abteilungen Logistik und Supply Chain.“

16. Dezember 2016