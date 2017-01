Anzeige

Für seine Kunden hält Reiff Technische Produkte auf der Intec am Stand F27, Halle 3 nicht nur sein Sortiment technischer Artikel bereit, sondern informiert dort die Besucher über zahlreiche zusätzliche Bearbeitungsservices.

Sägen, fräsen, stanzen, wasserstrahlschneiden, verkleben: Das sind nur einige der Techniken, die das Reutlinger Unternehmen seinen Kunden anbieten kann. Weitere sind die Biegemaschine, eine Universallösung für das sogenannte Warmabkanten von Kunststoffteilen. Durch präzise Hitzeeinwirkung kann Kunststoff mit ihr in exakt vorgesehenem Winkel gebogen und in fast alle Formen gebracht werden. Auch in der Schlauchtechnik bietet Reiff vielseitige Leistungen an: Hydraulikschläuche verschiedenster Dimensionen und für die unterschiedlichsten Anwendungen werden nach Maß konfektioniert, mit Armaturen zu funktionalen und einsatzabgestimmten Komplettleitungen montiert. Aller erforderlichen Teile kommen aus der eigenen Werkstatt. Dort werden auch Freihandteile nach Kundenzeichnung in Handarbeit aus Gummi, Kunststoff oder Metall angefertigt.

19. Januar 2017