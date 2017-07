Ford zeichnet Webasto aus

Anzeige

Bereits zum sechsten Mal seit 2011 kann Webasto den World Excellence Award von der Ford Motor Company entgegennehmen. Aus tausenden Zulieferern wählt Ford jedes Jahr seine weltweit Besten aus. Ausschlaggebende Kriterien sind Qualität, Wirtschaftlichkeit, Performance und Liefertreue. Hier setzt Webasto immer wieder Maßstäbe in der Branche. Nachdem Ford den Marktführer für Dachsysteme und Standheizungen bereits drei Mal mit Gold auszeichnete, erhielt der Produktionsstandort Schierling in diesem Jahr zum dritten Mal den Ford World Excellence Award in Silber.

Dr. Holger Engelmann, Vorsitzender des Vorstands, Webasto SE, betonte im Zuge der Auszeichnung: „Unsere Kundenbeziehungen basieren auf Vertrauen und enger Zusammenarbeit. Mit diesem Award wird unsere langjährige Partnerschaft mit Ford gewürdigt. Gleichzeitig ist er ein Ansporn, unser globales Produktionsnetzwerk weiterhin auf höchstem Niveau zu halten. Mein Dank gilt der Ford Motor Company und allen Webasto Mitarbeitern, die immer wieder höchste Qualitätsstandards setzen, um unsere Kunden mit Spitzenprodukten zu begeistern.“

Hau Thai-Tang, Group Vice President Global Purchasing bei Ford, ergänzt: „Mit den Ford World Excellence Awards möchten wir unsere Wertschätzung gegenüber herausragenden Lieferanten auf der ganzen Welt ausdrücken. Webasto liefert durchgehend Top-Leistung und trägt damit wesentlich zum Erfolg von Ford bei. Die mehrmalige Auszeichnung mit diesem Award ist wirklich bemerkenswert. Vielen Dank für diesen besonderen Einsatz.“

