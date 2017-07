Gedruckte Bedienteile

Anzeige

Das Heinrich Kipp Werk ermöglicht seinen Kunden ab sofort eine individuelle Konfiguration von Bedienteilen. Spezifische Werte werden ganz einfach online eingegeben, anschließend erfolgt die Produktion mit dem 3D-Drucker.

Nach erfolgtem Login gibt der Kunde über ein Online-Tool zunächst spezifische Größen wie den Radius oder den Gewindedurchmesser ein. Anschließend bestimmt er die gewünschte Farbe und Stückzahl. Nach Abschluss der Konfiguration werden die Daten aufbereitet und an den 3D-Drucker weitergeleitet. Der Bestellabschluss und der Bezahlvorgang erfolgen wie gewohnt. Der gesamte Prozess läuft soll schnell und intuitiv ablaufen. Zeitintensives Suchen passender Bedienteile im Katalog oder Online-Shop ist nicht notwendig. Ein weiterer Vorteil ist die vollkommene Unabhängigkeit von Restriktionen des Lieferanten, heißt es. Aktuell bietet Kipp den Produkt-Konfigurator für Bügelgriffe und Kugelknöpfe an, von denen pro Bestellung bis zu 1000 Stück geordert werden können. Der Werkstoff Thermoplast ist in schwarz, blau, rot, grün, orange und gelb erhältlich. Wahlweise kann der Kunde auch eine Alumide-Ausführung in silbergrau wählen. Durch Hinzufügen des Kundenlogos ist auch eine Individualisierung der Produkte möglich.

3. Juli 2017