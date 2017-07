Neuer Online-Markt für CNC-Fertiger

Anzeige

Ob CNC-Fertigungsunternehmen oder CNC-Einkauf: Die digitale Vernetzung untereinander wird zur unverzichtbaren Basis, wenn man mit innovativen Wettbewerbern Schritt halten will. Die neue Online-Plattform Orderfox will Unternehmen dabei unterstützen. Im Fokus steht dabei die optimale Auslastung des Unternehmens beziehungsweise seiner CNC-Maschinen. Fertigungsunternehmen können bei zu geringer Auslastung auf www.orderfox.com kurzfristig neue Aufträge suchen, die auf ihr Unternehmensprofil zugeschnitten sind. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Aufträge bei zu hoher Auslastung oder einem Maschinenausfall auch an geeignete Partner auszulagern.