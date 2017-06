Wertorientierter Beschaffungsansatz führt zum Sieg

Anzeige

All jährlich wird während des Asien-Pazifik-CPO-Forums der „CPO of the Year“ ausgezeichnet. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an den Broadspectrum-CPO Kevin McCafferty. „Durch die herausragenden Leistungen im Einkauf konnte Broadspectrum in einer bemerkenswert kurzen Zeitspanne seine Gewinne gesteigern“, hieß es in der Laudatio.

McCaffertys ist bei der Broadspectrum Ltd. Executive Executive Manager, Beschaffung Australien und Neuseeland, und verantwortet ein Volumen von 1,8 Mrd. US-Dollar.

Er und sein Team haben den zentralen Beschaffungsprozess wesentlich beeinflusst, um EBITDA-Vorteile zu erzielen.

Das anfängliche Ziel war es in einem Jahr, 30 Mio. Dollar dezentralisierte Ausgaben zu identifizieren, zu analysieren, um sie zentral zu steuern. Nun sind es sogar 50 Mio. Dollar geworden. „Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist das Team, das wird auf oberster Ebene unseres Unternehmens erkannt. Wir sind ein Team, dass den Unternehmenswert steigert“, sagt McCafferty.

Broadspectrum ist in den Bereichen Verteidigung, Immobilien, Soziales, Infrastruktur, Ressourcen und Industrie tätig und bietet Logistik, Facility Management, Consulting und weitere Dienstleistungen an.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Johanne Rossi, CPO bei Caltex, einer Marke der Chevron Corporation. Caltex ist in mehr als 60 Ländern Asiens, des Nahen Ostens und des südlichen Afrikas vertreten. ag

