Crown eröffnet neue Niederlassung

Stapler- und Materiallflussspezialist Crown, hat seine neue, größere Niederlassung München eröffnet. Mit dem Umzug vom Standort Eching in den neu erschlossenen Gewerbepark in Neufahrn bei München schafft der Staplerhersteller die Basis für ein weiterhin kontinuierliches Wachstum seiner Vertriebsregion Südost. Die neue Niederlassung verfügt nun über das Vierfache der Fläche.

„Dass sich Crown für Neufahrn als neuen Standort für seine Niederlassung München entschiede hat, ist ein wichtiger Impuls für die erfolgreiche Entwicklung des Gewerbeparks. Die Expansion des Unternehmens sowie der Ausbau seiner Vertriebs- und Schulungsaktivitäten in Neufahrn spricht für

die Attraktivität des Standortes und unser gewerbliches Entwicklungspotenzial“, sagt Franz Heilmeier, Erster Bürgermeister von Neufahrn. Oliver Blaha, Regionalleiter Südost bei Crown, erklärt: „Die Niederlassung München hat sich nachhaltig positiv entwickelt und wir haben unsere Vertriebs- sowie Servicemannschaft kontinuierlich verstärkt. Der größere Standort schafft jetzt die Grundvoraussetzung für weiteres Wachstum. Mit

dieser Investition können wir unseren neuen und bestehenden Kunden auch weiterhin unseren zuverlässigen, effizienten Vertriebs- sowie Wartungsservice bieten.

Der Staplerhersteller hat bei der Planung des Neubaus die speziellen Anforderungen seiner Kunden berücksichtigt und ihn auf größtmögliche Funktionalität sowie Effizienz ausgelegt. Die Niederlassung München ist Teil des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzes von Crown, das mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern umfasst. Das Team in Neufahrn koordiniert für Kunden innerhalb der Vertriebsregion die komplette Auftragsabwicklung. Hierzu zählen die Vorführung, Bestellung und Auslieferung von neuen Crown Gabelstaplern ebenso, wie die Bereitstellung einer breiten Auswahl an aktuellen Mietstaplern sowie an gebrauchten Modellen – vom kleinsten Handhubwagen bis zum größten Hochregalstapler. Darüber hinaus sorgt Oliver Blaha gemeinsam mit seinem Team für eine zuverlässige und reaktionsschnelle Koordinierung des technischen Services von Crown, der die Stapler beim Kunden vor Ort wartet und rund um die Uhr einsatzbereit hält. Für aufwändigere Reparaturen steht in Neufahrn eine hochmoderne, professionelle Werkstatt mit eigener Lackierkabine bereit. Neben der Niederlassung München befindet sich am neuen Standort in Neufahrn auch das Crown Service-Trainingszentrum, das zuvor in Feldkirchen bei München ansässig war.

6. Juli 2017