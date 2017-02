Anzeige

Rundum sorglos – unter dieses Motto stellt E.on seine Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Privatkunden sollen mit den E.on-Lösungen zu Hause laden können und durch eine Lade-Flatrate ab Frühjahr 2017 auch an rund 2500 öffentlichen Ladepunkten in Deutschland. Für Unternehmen und Kommunen bietet der Energieversorger verschiedene Ladelösungen von der Wallbox beispielsweise für Parkhäuser über klassische Ladesäulen bis zur Bildschirmladesäule. Individuell zugeschnittene Ser-vice-Pakete mit Fördermittelberatung, Wartung und Betrieb der Ladeinfrastruktur runden das Angebot ab. Passende Ökostrom-Tarife ermöglichen allen Nutzergruppen zudem auf Wunsch umweltfreundliches und günstiges Aufladen. „Der Elektromobili-tät gehört die Zukunft“, so Robert Hienz, CEO E.on Energie Deutschland. „Wir wollen mit unseren Lösungen Unternehmen, Kommunen und Privatkunden einen rundum sorglosen Service bieten und dazu beitragen, den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben.“

Lade-Flatrate sichert Privatkunden sorgenfreies Laden in ganz Deutschland

Für Privatkunden bietet E.on neben verschiedenen Wallbox-Modellen ab April 2017 eine neue Lade-Flatrate. Diese sorgt dafür, dass Fahrer von Elektrofahrzeugen nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs sorgenfrei laden können: Rund 2500 Ladesta-tionen in Deutschland stehen den E.on-Kunden dann zur Verfügung. „Dabei soll es aber nicht bleiben„, verrät Hienz. „Wir arbeiten mit Nachdruck daran, dieses Netz weiter auszubauen. Elektromobilität wird mit unseren Lösungen einfach, komfortabel und vor allem alltagstauglich werden.„ Daher bietet das Unternehmen die Lade- Flatrate auch Privatnutzern an, die keine Wallbox von E.on zu Hause haben.

8. Februar 2017