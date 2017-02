Anzeige

Schon seit einigen Jahren arbeitet der Arnsberger Lagerspezialist Meta-Regalbau mit Safelog, einem Intralogistikexperten aus Kirchheim bei München, zusammen. Die daraus entstandene feste Kooperation wurde im vergangenen Jahr auf der Logimat vorgestellt. Diese Partnerschaft hat bereits Früchte getragen und umfangreiche Projekte wurden erfolgreich im gesamten Bundesgebiet umgesetzt werden.

Meta sieht sich in diesem Erfolg bestätigt und baut auf der kommenden Logimat (14. bis 16.3. in Stuttgart) die Präsentation dieses gemeinsamen Angebots aus. Neben den bereits gezeigten Lösungen Beamershuttle und Frameshuttle wird zum ersten Mal der intelligente Kommissionierwagen auf der Logistikleitmesse in Stuttgart präsentiert. Gezeigt werden beide Anwendungsmöglichkeiten dieses autonom fahrenden Kommissionierwagens – das Kommissionieren und der Nachschubprozess, abgestimmt auf die Regaltechnik von Meta.

Meta und Safelog präsentieren sich als Anbieter einer ganzheitlichen Logistik- und Lagerplanung. Das Ziel ist die Optimierung und Beschleunigung der einzelnen Logistikprozesse. Eine Effizienz und Fehlersicherheit, die bis hin zur „Null-Fehler-Kommissionierung“ absolute Maßstäbe setzt.

Auf dem Stand H01 und H03, Halle 1 können sich die Besucher der Logimat von der Effizienz dieser innovativen Lösungen selbst ein Bild machen. Auf dem 130 qm großen und über zwei Ebenen gestalteten Messestand präsentiert der Lagerspezialist Meta neben den Kommissionierlösungen eine Vielzahl der angebotenen Artikel im Bereich der Lager- bzw. Betriebseinrichtungen.

24. Februar 2017