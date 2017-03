Fastener Fair wartet mit Rekordfläche auf

Anzeige

Die Fastener Fair Stuttgart, Messe für Verbindungs- und Befestigungstechnik, findet vom 28. bis 30. März 2017 auf dem Messegelände in Stuttgart in den Hallen 1, 3 und 5 statt. Durch eine neue Hallenplatzierung, die mit insgesamt 20500 m² Nettoausstellungsfläche wesentlich mehr Standfläche zur Verfügung stellt, ist die Messe laut aktuellem Stand noch einmal um 7 % Ausstellungsfläche gewachsen. 97 % der verfügbaren Standfläche sind bislang ausgebucht. Rund 790 Unternehmen aus 41 Ländern haben sich bereits ihren Stand auf der 7. Internationalen Fachmesse der Verbindungs- und Befe

stigungsbranche gesichert. Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Spanien und Großbritannien sind die größten europäischen Ausstellerländer. Asiatische Aussteller kommen hauptsächlich aus der Türkei, China, Indien und Taiwan.

Das weitere Wachstum der Fastener Fair Stuttgart 2017 zeigt, dass sich die Konjunktur der Branche durchaus positiv entwickelt. „Die Verbindungs- und Befestigungsbranche ist derzeit geprägt von Entwicklungen in den Bereichen Automation und Digitalisierung in der Konstruktion sowie Leichtbau in der Automobilindustrie. Diese Themen bieten neue Herausforderungen für Hersteller von Verbindungs- und Befestigungstechnologie, die sich insbesondere sowohl durch gesteigerte Produktivität und Qualität als auch das Fügen unterschiedlichster Materialien auszeichnen“, so Liljana Goszdziewski, Messedirektorin der Fastener Fair Stuttgart, im Namen des Veranstalters Mack Brooks Exhibitions. „Für Besucher bietet die Leitmesse also die perfekte Gelegenheit, diese neuen Entwicklungen und Lösungen zu entdecken und sich über neueste Trends auszutauschen“, so Goszdziewski weiter.

Das Messeprofil der Fastener Fair Stuttgart umfasst alle Bereiche der Verbindungs- und Befestigungsbranche: Befestigungselemente und Halterungen für die Industrie, Befestigungselemente für die Baubranche, Montage- und Installationssysteme sowie Produktionstechnologie für Befestigungselemente. Die Hauptbesucherzielgruppen sind unter anderem Distributoren, Großhändler, Zulieferer, Komponenteneinkäufer und Konstrukteure.

22. März 2017