Mobilität mit wenig Aufwand

Einen Klassiker im Bereich der Intralogistik stellt die MEA Gruppe in den Mittelpunkt ihrer Messepräsentation auf der diesjährigen Logimat: Mit Hilfe der MEA Schiebebeschläge lässt sich so gut wie alles befördern, was im Lager oder in der Produktion hängend bewegt werden muss.

Zahlreiche Anwendungsbeispiele werden auf der Messe die Produktvielfalt demonstrieren. Sind die Schiebebeschläge mit der Oberfläche MEA Platinum ausgestattet, erfüllen sie bereits die Vorgaben der in diesem Jahr in Kraft tretenden Reach-Verordnung: Die Beschichtung ist frei von Chrom VI. Zudem verbessert sie den Korrosionsschutz, macht die Beschläge wartungsfrei und erhöht ihre Lebensdauer.

Mit Schutzgittern und Schutzvorhängen hat MEA sein Produktsortiment für Lagerlogistik unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit weiter ausgebaut. Die abschließbare Gitterkonstruktion ist in eine Schiene eingehängt und schützt Güter und Gefahrstoffe vor unberechtigtem Zugriff. Die Schutzgitter lassen sich unterschiedlich großen Paletten- oder Fachbodenregalen anpassen, ihre Führung ist auf verschiedene Traversenstärken einstellbar.

Die Vorhänge werden je nach Bedarf in unterschiedlichen Textilqualitäten gefertigt und schützen das Lagergut vor Staub, Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken. Eine Doppelrolle mit Stopper sorgt für eine präzise Führung in der Tragschiene. Beide Neuheiten hatte MEA Metal Applications bereits im Rahmen eines Ideenpools als Produktstudien präsentiert und hat sie zu den jetzigen Serienversionen weiterentwickelt.

Die Basis für das Lagern von Gütern bilden unverändert die MEA Regalroste sowie die TÜV-zertifizierten und in fünf verschiedenen Nennlasten lieferbaren MEA Fachbodenmodule. Die Regalroste gibt es als Aufliegeroste oder mit Einhängewinkel, was der nutzbaren Höhe für das Lagergut zugute kommt. Beide Systeme sind feuerverzinkt und dadurch dauerhaft korrosionsgeschützt. Die Traversenklammer MEA Clickit aus dem Zubehörprogramm sichert die Roste gegen unbeabsichtigtes Abheben, Regalfachteiler sorgen für eine bessere Übersicht über das Lagergut und damit für einen schnelleren Umschlag.

MEA auf der Logimat: Halle 1, Stand J66.

7. März 2017