Toyota wird Vanderlande akquirieren

Die Toyota Industries Corporation (TICO) hat eine Absichtserklärung, Vanderlande – den Marktführer für automatisierte Logistikprozesse an Flughäfen und im Paketversand vom derzeitigen Besitzer NPM Capital – zu kaufen unterzeichnet.

Der Kaufpreis soll bei umgerechnet rund 1,2 Mrd. Euro liegen. Die Übernahme sei bereits durch das Management und die Arbeitnehmervertretung von Vanderlande zugestimmt worden. Das Unternehmen soll seinen Namen behalten und weiterhin eigenständig am Markt agieren.

TICO ist in den Geschäftsfeldern Material Handling (Gabelstapler, Lagertechnik und Hebebühnen), Automobil (Herstellung von Fahrzeugen und Bauteilen), Logistik und Textilmaschinen tätig. Das Flurförderzeuggeschäft von TICO wurde im April 2006 in der Toyota Material Handling Group (TMHG) gebündelt. TMHG vertreibt in Europa die Marken Toyota, BT und CESAB. Das Sortiment umfasst Hubwagen, Gabelstapler, Schlepper und Schmalgangstapler. Mit der Akquise von Vanderlande würde TICO sein Geschäft um automatisierte Materialflussysteme für Logistikanlagen und Gepäckförderanlagen für Flughäfen erweitern.

23. März 2017