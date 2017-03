Viastore Software und Picavi kooperieren

Anzeige

Viastore Software erweitert das Kommissionierangebot seiner Warehouse-Management-Software (WMS) Viadat um die Pick-by-Vision-Lösung von Picavi. Zu diesem Zweck haben beide Unternehmen Schnittstellen zur Verbindung der Systeme implementiert.

Die gemeinsame Lösung ermöglicht nun eine effiziente, visuelle Prozessführung sowie einen kontinuierlichen Datenabgleich, was zu einer hohen Kommissionierqualität führt, so die Unternehmen. Durch Pick by Vision hat der Lagerist beide Hände frei und kann effizienter arbeiten.Viastore Software bringt mit Viadat nach eigenen Angaben ein solides und weitverbreitetes Produkt in die Partnerschaft ein, das die vollständige Intralogistikfunktionalität beinhaltet. Auch das Viastore Integrations-Know-how für SAP EWM und WM verbindet sich nahtlos mit der einfachen Einbindung des Picavi-Systems in die SAP-Welt. „Mit einem derart umfangreichen Angebot können wir unseren Kunden einen sehr komfortablen Einstieg in Pick by Vision bieten“, erläutert Dirk Franke, Geschäftsführer von Picavi.

Für Viastore vervollständigt die Partnerschaft das Portfolio des Softwareexperten. „Wir streben immer nach Technologien, die einen hohen Nutzen für unsere Anwender haben“, sagt Markus Müllerschön, Vice President Sales von Viastore Software. „Pick-by-Vision von Picavi ist intensiv in der Praxis getestet und hat sich im Einsatz bewährt. Damit ergänzt es unsere Produktpalette hervorragend.“

Auch die positive Resonanz auf der Logimat 2017 bestätigt den Unternehmen zufolge die Zusammenarbeit. Beide Partner verzeichnen demnach vielversprechende Messekontakte, die nicht zuletzt auf die Synergie zwischen den IT-Logistik-Experten zurückzuführen sind.

29. März 2017