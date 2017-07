Bosch ehrt Hoffmann Group mit Supplier Award

Anzeige

Die Hoffmann Group ist von der Robert Bosch GmbH mit dem Bosch Global Supplier Award ausgezeichnet worden. Mit dieser Lieferantenbewertung ehrt Bosch im Turnus von zwei Jahren handverlesene Lieferanten für ihre herausragenden Leistungen. Die Hoffmann Group erhält den Preis in der Kategorie Indirekter Einkauf. Insgesamt hat Bosch 44 Lieferanten aus elf Ländern prämiert. Vor rund 100 Vertretern aus der Zuliefererindustrie verlieh Bosch die begehrten Auszeichnungen. Das diesjährige Motto der Preisverleihung lautete „Partners in Success“. Dr. Robert Blackburn, Vorsitzender des Vorstands und CEO der Hoffmann SE, erklärte: „Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, unseren Kunden beste Ergebnisse zu ermöglichen. Das liegt in der DNA von Hoffmann. Der Bosch Global Supplier Award ist eine eindrucksvolle Bestätigung für unsere Grundhaltung. Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung.“ „Unsere langjährige, weltweite Zusammenarbeit mit Bosch ist von Vertrauen geprägt“, so Martin Reichenecker, Mitglied des Vorstands der Hoffmann SE, verantwortlich für Vertrieb und Marketing. „Von Vertrauen in die Qualität unserer Produkte und in die Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr über den Award und sehen es zugleich als Verpflichtung, dieser Wertschätzung auch zukünftig gerecht zu werden.“

Die Zulieferunternehmen sind für Bosch schon lange keine reinen Teilelieferanten mehr. Sie sind zugleich Entwicklungs- und Innovationspartner, die zur Wettbewerbsfähigkeit von Bosch beitragen. Aktuell beträgt das Einkaufs- und Logistikvolumen der Bosch-Gruppe rund 60 Prozent des gesamten Umsatzes. Eingekauft werden vor allem elektronische und mechanische Komponenten. Zum Einkaufsspektrum gehören darüber hinaus Handelswaren, Software, Dienstleistungen, Investitionsgüter und Betriebsmittel.

19. Juli 2017