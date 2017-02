Anzeige

StepStone hat im Herbst 2016 eine Online-Befragung zum Thema Gehalt durchgeführt. Rund 60 000 Fach- und Führungskräfte haben an dieser Umfrage teilgenommen. Der StepStone Gehaltsreport zeigt die durchschnittlichen Gehälter für Fach- und Führungskräfte, aufgeteilt nach Berufsfeld, Region, Branche und Berufserfahrung. Etwa 70 Prozent der Befragten waren Fachkräfte ohne Personalverantwortung. Führungskräfte waren zu 30 Prozent vertreten. Bei der Auswertung wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit nur die Angaben derjenigen Umfrageteilnehmer berücksichtigt, die in Vollzeit arbeiten.

Das Durchschnittsgehalt in Deutschland in Einkauf und Logistik beläuft sich laut der Studie auf 53948 Euro. Hierbei verdienen Männer mit 57578 Euro deutlich mehr als Frauen (45133 Euro). Unterteilt nach Unternehmensgröße verdienen die Mitarbeiter in Unternehmen mit 1 bis 500 Mitarbeitern 45958 Euro, in Unternehmen mit 501 bis 1000 Mitarbeitern 54767 Euro und in Firmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern 63978 Euro.

Im Bereich Einkauf und Logistik zahlen also große Unternehmen besonders gut: durchschnittlich 40 Prozent mehr als Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern.

Unterteilt nach Bundesländern werden in Baden-Württemberg mit 59094 Euro, gefolgt vom Saarland (58125 Euro), Bayern (58103 Euro). Auf Platz 4 liegt Hamburg mit 55843 Euro und auf Rang 5 Nordrhein-Westfalen mit 55013 Euro. Die gesamte Studie können Sie hier abrufen: https://www.stepstone.de/gehaltsreport/pdf/StSt_Gehaltsreport_2017_Fach_Fuehrungskraefte.pdf

23. Februar 2017