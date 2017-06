SAP Ariba und Mercateo kooperieren für Spot-Buy-Lösung

Anzeige

Der weltweit größte Marktplatz für industrielle Güter und Services ist weiter gewachsen. Nachdem SAP Ariba® Spot Buy erfolgreich in Nordamerika, Australien und Lateinamerika eingeführt wurde, verkündete SAP Ariba heute die strategische Partnerschaft mit der Mercateo AG für die Einführung von SAP Ariba Spot Buy in Europa. Diese Allianz verspricht, Ad-hoc-Beschaffung für Unternehmen in ganz Europa zu verändern: Bedarfe werden mit Angeboten auf einem effizienten und vertrauenswürdigen Marktplatz zusammengebracht, um in einem transparenteren Prozess, Flexibilität und Einsparungen für Einkäufer sowie neue Möglichkeiten für Anbieter zu schaffen.

Jeder Einkaufsprozess hat seine Herausforderungen. Spot Buying – die Beschaffung von ungeplanten Sofortbedarfen – ist jedoch besonders anspruchsvoll. Einkäufern mangelt es an Ressourcen, geeignete Lieferanten auszuwählen und Angebote einzuholen für Artikel, die umgehend benötigt werden. Letztendlich wird dann beim erstbesten Anbieter geordert, der das Gefragte vorrätig hat und in der Lage ist, schnell zu liefern. Dabei bleiben Einsparungen auf der Strecke und Verkäufer verpassen Gelegenheiten, zu expandieren und Umsätze zu generieren.

„Indem wir unsere Kräfte mit Mercateo bündeln, erleichtern wir die Lösung dieses Problems und schaffen damit eine einzigartige Komplettlösung, die es Einkäufern und Anbietern in Europa ermöglicht, sich verstärkt dem Thema der unverhandelten Bedarfe zu widmen. Mit dem Ziel: Make procurement awesome“, sagt Tony Alvarez, General Manager, SAP Ariba Spot Buy. „Mercateo bietet verlässliche Einsatzmöglichkeiten für Einkäufer und Verkäufer. Die Philosophie und das Engagement von Mercateo, mit Mercateo Unite eine neutrale Plattform für den Handel zu schaffen, passen sehr gut zu unserer eigenen Strategie. Wir freuen uns, Mercateo Unite als unsere bevorzugte Infrastruktur nutzen zu können, um zuverlässige Anbieter und ihre Sortimente in SAP Ariba Spot Buy integrieren zu können.“

Durch die Kombination des SAP Ariba Business-Netzwerkes mit cloudbasierten Einkaufsanwendungen bietet SAP Ariba Spot Buy ein shopping-ähnliches Einkaufserlebnis, begleitet durch professionelle Steuerung, mittels derer jeder Nutzer schnell und unkompliziert aus einem sehr großen Sortiment auswählen und bestellen kann – und das im Einklang mit Unternehmensrichtlinien und -prozessen.

„Mercateo und SAP Ariba teilen die Leidenschaft, Einkäufer und Verkäufer miteinander zu vernetzen und so neue und innovative Wege der Zusammenarbeit zu schaffen, welche die Geschäftsbeziehungen voranbringen“, erklärt Dr. Bernd Schönwälder, Vorstand Markt und Vertrieb der Mercateo AG. „Mit der gemeinsamen Leidenschaft für innovative Technologien sowie durch die Verbindung von SAP Aribas Procurement-Expertise und unserem Zugang zu Anbietern, können wir Einkäufern helfen, diese schwierige Beschaffungskategorie zu managen. Kosten werden kontrollierbar und gleichzeitig werden Lieferanten neue Möglichkeiten eröffnet, die Wachstum treiben.“

Über SAP Ariba Spot Buy und die Mercateo Unite Multi-Lieferanten-Infrastruktur können Einkäufer auf die stark wachsende Zahl von Anbietern auf Mercateo Unite sowie auf Millionen von Artikeln des Mercateo Shops zugreifen.

Und so funktioniert es:

Finden: Wenn ein Artikel im Unternehmenskatalog nicht gelistet ist, können Nutzer ihn im SAP Ariba Spot Buy Katalog suchen.

Freigeben: Durch konfigurierbare Regeln und einen Spot-Buy-spezifischen Workflow sind Einkäufe immer an die Unternehmensrichtlinien angepasst und unterliegen einem Freigabeprozess.

Kaufen: Freigegebene Einkäufe lösen den Bestellabschluss, einen sicheren Zahlprozess und die Lieferung aus.

Eine Win-win-Situation

„Ariba Spot Buy war die perfekte Lösung für uns”, berichtet Shannon Simmons, Program Manager Global Sourcing & Procurement Services bei AIG, wo SAP Ariba Spot Buy bereits im Einsatz ist. Auch Chris Dunlap, Global Indirect Spend, HP Inc., ist seit der Einführung mit der Lösung zufrieden. „Durch SAP Ariba Spot Buy sind wir in der Lage, mehr Bestellungen über vollelektronische Bestellwege abzuwickeln, was für uns sehr wichtig ist“, so Dunlap. „Und es ist ziemlich einfach zu nutzen. Wir können Dinge finden, die wir vorher nicht gefunden haben, wir können vergleichen und wir stellen fest, dass die Preise genauso gut oder sogar besser als jene sind, die wir vorher in unseren regulären Katalogen verhandelt hatten.“

Aber SAP Ariba Spot Buy ist nicht nur für Einkäufer gut. Auch Anbietern bringt es Vorteile: Diese können einfach auf ein globales Netzwerk von Einkäufern zugreifen, die jedes Jahr Milliarden für indirekte Güter und Services ausgeben. Hersteller und Händler können ihr Sortiment somit dort anbieten, wo es gebraucht wird.

Mit über 2,8 Millionen Unternehmen in mehr als 190 Ländern, die über das Ariba Netzwerk Transaktionen im Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar abwickeln, ist Ariba die größte Business-to-Business-Plattform. Über Ariba Spot Buy vernetzt SAP Ariba den Bedarf von Einkäufern mit dem umfangreichsten globalen Angebot an Gütern, um digitalen Handel zu gestalten.

8. Juni 2017