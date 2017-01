Anzeige

Manche nennen es eine Krankheit – besonders dann, wenn die Spanier oder Chinesen es dreifach auf die Spitze treiben. Dem Durchschnittsdeutschen langen ja zwei vollkommen. Dabei ist es nur eine Angelegenheit der Zunge; wenn es wirklich krankhaft ist, dann liegt es an den Stimmbändern. Mithin ist das gesuchte Wort ein gar beweglich Etwas: Es kann fallen, schweben, steigen oder zentrieren. Passend dazu kommt es in vier Formen daher. In Bayern scheint die Spezies geschützt: Hier gibt es noch mehrere regional gepflegte und geschützte Arten, die im Rest Deutschlands ausgestorben sind oder nie bekannt wurden – außer bei den Alemannen. Wer den Text genau anschaut, kann die domestizierte Art mindestens 23-mal finden. Eiei, welcher griechische Einwanderer, der das Doppel-s vermeidet, wo immer er kann, ist gesucht? Au, jetzt hätte ich mich fast verraten…



1. Januar 2017