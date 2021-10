Die Serie zum Thema : Agilität im Einkauf

Schon seit einigen Jahren werden agile Methoden im Einkaufsumfeld diskutiert, bisweilen als „Allheilmittel“ gepriesen. Die tatsächliche Umsetzung lässt allerdings vielerorts noch auf sich warten. Unklarheiten über die genauen Inhalte sind ähnlich weit verbreitet wie Vorbehalte vor der Umsetzung. Die vierteilige Artikelreihe „Agilität im Einkauf“ räumt damit auf. Als Autor hat Prof. Dr. Florian C. Kleemann, Professor für SCM insb. Einkauf & Beschaffung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München, diese Reihe inhaltlich verantwortet. Hier der Überblick aller Teile:

Wir beginnen mit einem Überblick sowie der Vorstellung einer konkreten Methode des Projektmanagements für den Einkauf.

Dass der Einkauf in Innovationsprozesse eingebunden werden kann, ist immer ‧wieder Thema, etwa beim „Early Supplier Involvement“. Doch wirklich gelungen ist das auf ‧breiter Basis kaum. Hier bieten agile Methoden neue Impulse. Im zweiten Teil der ‧Serie „Agilität im Einkauf“ werden hierfür konkrete Ansätze heraus‧gearbeitet, mit einem ‧Fokus auf der Innovationsmethode „Design Thinking“.

Agile Methoden wie Kanban oder Scrum sind „in aller Munde“ und finden langsam aber sicher Einzug in den Einkauf. Begleitend wird allerdings immer wieder deutlich, dass hierfür organisatorisch-personelle Voraussetzungen bestehen. In diesem dritten Teil der Serie „Agilität im Einkauf“ wird unter dem Begriff „New Work“ diese wichtige Perspektive eröffnet.New Work:

Kanban, Design Thinking oder New Work? Die Anwendungspotenziale agiler Ansätze im Einkauf sind vielfältig. Aber wo und wie nun starten? Mit Handlungsempfehlungen‧ zur Umsetzung beschließen wir die Artikelserie‧ „Agilität im Einkauf“.