5. Einkäufertag bei Arvato Bertelsmann in Hannover

Die BME-Region Hannover lud Führungskräfte aus Einkauf, Supply Chain Management und Logistik zu ihrem 5. Einkaufsleitertag ein. Gastgeber der erfolgreichen Veranstaltungsreihe war dieses Mal die Firma Arvato Bertelsmann. Im Rahmen der Veranstaltung bestand für die Teilnehmer zunächst die Möglichkeit, an einer exklusiven Werksführung mit angedocktem Fachvortrag teilzunehmen. Lutz Meier, Management Operations bei Arvato Bertelsmann, stellte hierbei den Teilnehmern sein Unternehmen sowie das Logistikzentrum ausführlich vor. Im Anschluss an den Rundgang startete dann das offizielle Programm. 28 Einkaufsleiter aus 26 Unternehmen waren dem Ruf von Norbert Falkenberg, Director Procurement und Leiter Einkauf, Technik & Services bei Arvato, gefolgt. Unter den Gästen befanden sich u.a. Vertreter von MTU, Sennheiser, Konica-Minolta, VSM, Söring, Kone, Transnorm, den Stadtwerken Peine, dem Klinikum Region Hannover und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Referentin Bettina Bohlmann, Geschäftsführerin/Managing Partner der 3p procurement branding GmbH, widmete sich in ihrem Fachvortrag „Procurement Branding“ u.a. der Beantwortung folgender Fragestellungen:

Wie kann sich der Einkaufsmitarbeiter als anerkannter strategischer Partner im Unternehmen optimal positionieren?

Wie gelingt ein wirksames Zusammenspiel von „procurement, people & policies?“

Save the Date: Der 6. Einkaufsleitertag der BME-Region Hannover wird am 27.02.2018 bei der Lyreco Deutschland GmbH in Barsinghausen stattfinden.

3. Januar 2018