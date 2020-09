Virtual Purchasing Card

Anzeige

Zahlungsdienstleister AirPlus International erweitert sein Produktangebot. Mit AirPlus Virtual Cards Procurement werden besonders Online- und Ad-hoc-Einkäufe einfacher. Für die Bezahlung wird dabei für jede Transaktion eine virtuelle Kreditkarte generiert. Alle Transaktionen werden anschließend zentral abgerechnet und in einer Sammelrechnung gebündelt. „Unternehmen erhalten so eine vollständige Kontrolle über alle Ausgaben mit hohen Sicherheitsstandards und schlanken Prozessen“, betont Yaël Klein von AirPlus die Vorzüge. Die Rechnungsdaten können mit Informationen wie Kostenstelle und Bestellnummer versehen und anschließend in bestehende Finanz- und Controllingsysteme integriert werden. Da jede Nummer zudem nur für eine Transaktion verwendet wird, ist die Missbrauchs- und Betrugsgefahr gering. Die Abrechnung erfolgt zu festgelegten Zeitpunkten, wodurch Unternehmen ihr Liquiditätsmanagement verbessern. (sas)