Alternative zur Düsseldorfer Palette entwickelt

Anzeige

Walther Faltsysteme hat eine intelligente und langlebige Alternative zur Düsseldorfer Holzpalette für Hofer und Aldi Süd entwickelt (siehe Bild). Die für den Retailer entwickelte Kunststoff-Düsseldorfer-Palette (KDP) überzeugt durch eine einfache Reparaturfähigkeit dank austauschbarer Kufen, eine gute Ökobilanz sowie die Möglichkeit zum Doppelstocktransport. Mit dem integrierten RFID-Chip werden Standortdaten der Palette in Echtzeit übermittelt.

Bei einem Eigengewicht von 6,5 kg transportiert die KDP statische Traglasten bis zu 1000 und dynamische Lasten bis 500 kg. Das Bodenprofil der Kufen ermöglicht Doppelstocktransporte. Der Ladungsträger ist mit allen gängigen Fördersystemen kompatibel und sichert so eine hohe Transportfreundlichkeit entlang sämtlicher Stationen der Materialflusskette. Eine einfache Reparatur wird durch austauschbare Kufen gewährleistet: Selbst bei unsachgemäßem Handling garantiert die Austauschlösung den langlebigen Einsatz des Ladungsträgers. Die wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zur Holzpalette im Düsseldorfer Maß (800 x 600 mm) ist so konzipiert, dass sie komplett recycelt werden kann. Die Rückverfolgung der Warenwege gewährleistet Walther durch das Inmould-Barcode-Label und neueste RFID-Technik. In Echtzeit verfolgen Lageristen und Zulieferer darüber Warenbewegungen und erhalten so eine zuverlässige Standortbestimmung des Ladungsträgers. Das stellt reibungslose Abläufe in der Lieferkette sicher und minimiert den Verlust von Paletten.

4. September 2018