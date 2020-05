Kooperationen

Anzeige

Die Weiterbildungsspezialisten der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und des BME haben einen neuen, kundenfreundlichen Service aufgesetzt. Um vielfältige Weiterbildungsangebote entlang der Wertschöpfungskette möglichst „auf einen Klick“ zugänglich zu machen, finden Interessenten jetzt auf den Internetseiten von BVL und BME auch eine Vielzahl von Seminaren des jeweiligen Kooperationspartners. Über diese Informationsmöglichkeit hinaus sind gemeinsame Neuentwicklungen von Seminaren geplant. „Berufliche Aus- und Weiterbildung ist sowohl bei der BVL als auch beim BME in der Satzung verankert. Fachlich gibt es Überschneidungen. Da liegt es nahe, Synergien zu nutzen und unseren Mitgliedern und Kunden noch umfassendere Angebote zu machen“, so Prof. Thomas Wimmer, Vorsitzender der Geschäftsführung der BVL. „Weiterbildung ist Trumpf und auf unkompliziertem Weg inhaltlich, zeitlich und vom Budget her passende Angebote zu finden, ist für unsere Mitglieder und Kunden wichtig. Wir freuen uns, mit der BVL in diese Kooperation einzusteigen“, sagt BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius Grobosch.

