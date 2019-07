Studienprogramm mit dem BMÖ

Anzeige

Einkauf und Supply Chain Management bieten besondere Karrierechancen. Der Grund ist: Die Optimierung der Wertschöpfungskette ist ein zentrales Thema für Unternehmen im globalen Wettbewerbsumfeld. Der BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich bietet in diesem Jahr zum 7. Mal eine akademisch fundierte berufsbegleitende Ausbildung in Einkauf und SCM im Rahmen des Studienprogramms der Middlesex University (London) an, unterstützt durch die KMU Akademie (Linz).

Die BMÖ-Akademie hat den 20-tägigen Präsenzstudienteil „Strategic Purchasing & Supply Chain Management“ im Rahmen des MBA-Programms entwickelt und betreut diesen bis heute. Die Graduierung zum MBA erfolgt über die Middlesex University. Alle Projektarbeiten und Prüfungen laufen in deutscher Sprache.

DIe Zielgruppe für disen Studiengang sind Führungskräfte und High Potentials, die im Umfeld Sourcing, Einkauf, Materialwirtschaft, SCM, Produktion und Entwicklung Kompetenzführerschaft erwerben wollen.

Das Besondere: Dieser MBA kann auch ohne vorheriges Studium absolviert werden. Diese spezielle Rechtslage existiert nur in Österreich und in wenigen anderen europäischen Ländern. Das Konzept umfasst Präsenz-, Fernlehreinheiten und selbstständiges Eigenstudium.

Wesentliche Lehrinhalte:

Volkswirtschaftslehre/Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Strategische Unternehmensführung

Finanz- und Personalmanagement

Strategisches Supply Chain Management

Strategisches Einkaufs- und Lieferantenmanagement & Sourcing

Rechtliche Grundlagen für Einkauf und SCM

Controlling im Einkauf

Dauer: 4 Semester (innerhalb von 7 Jahren abzuschließen; individuell gestaltbar)

Präsenz: 20 Tage

Teilnahmevoraussetzungen:

Akademischer Abschluss und 2 Jahre Berufserfahrung oder

Reifeprüfung und 4 Jahre Berufserfahrung oder

Abgeschlossene Berufsausbildung und 6 Jahre Berufserfahrung

Gebühr*:

MBA-Studium (Middlesex University/KMU Akademie)*: 120 ECTS (Leistungspunkte), EUR 8.800,- (MwSt. befreit)

Präsenzunterricht Strategic Purchasing & Supply Chain Management (BMÖ-Akademie): 5 Blöcke à 4 Tage, EUR 8.500,- (zzgl. 20% MwSt.)

*Bei Anmeldung bis 11. August 2019: kostenloses iPad WiFi 128 GB

Bewerbungsschluss: 15. Oktober 2019

Start: Ende November 2019

Mehr Informationen und das volle Programm hier.

12. Juli 2019