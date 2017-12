Anzeige

Bierologie. Eine Weltreise rund um das Kultgetränk. Amato, Mirella, Börsenmedien, Kulmbach, 2017, 190 Seiten, 24,99 €

ISBN: 978–3–86470–463–5

Bier gilt als das Lieblingsgetränk der Deutschen. Zeit, dem Gerstensaft höchste Aufmerksamkeit zu schenken! Dieses Buch aus der Feder von Mirella Amato bietet alles Wissenswerte über das Kultgetränk. Die Geschichte, die verschiedenen Braustile, die Lagerung, die Sortenvielfalt und vieles mehr. Ob das perfekte Bier zu jedem Gang oder der extravagante Biercocktail nach dem Essen – mit diesem Buch wird der Leser vom Bierliebhaber zum Bierkenner.

Nach der Vorstellung der Autorin erhält der Leser zuerst eine Einführung in die Welt des Bieres. Man erfährt einfach erklärt, wie Bier hergestellt wird, wie man es lagert und verkostet. Dabei wird nicht auf den derzeitigen Craft Beer-Trend eingegangen, sondern es gibt einen Überblick in die komplette Bierwelt. Man erfährt in dem Hauptteil viel über unterschiedlichste Biersorten, deren Entstehung, klassische Aromen und die bekanntesten Vertreter.

Etwas schade ist, dass in der deutschen Version des Buches viele amerikanischen Biere als typische Vertreter stehen. An manche Biere kommt man in Europa zum einen schwer dran, zum anderen interessiert ist die Regionalität ein wichtiges Kriterium, gerade bei Bier. sas

