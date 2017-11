BME-Einkäufer bei Hansgrohe zu Gast

Anzeige

70 Einkäufer der BME-Region Karlsruhe – Mittlerer Oberrhein besichtigten die Hansgrohe SE in Schiltach im Schwarzwald. Das 1901 gegründete Unternehmen stellt sanitärtechnische Produkte her. Dazu zählen u.a. Armaturen, Brausen, Thermostate und Badzubehör. Neben der Besichtigung der Hansgrohe-Aquademie – eine Ausstellung mit älteren Exponaten sowie aktuellen Unternehmensprodukten – stand für die Einkäufer der Themenkomplex „Einkaufserfolge und Optimierung der Importabwicklung“ im Mittelpunkt des Interesses. Markus Rothfuss, Einkaufsleiter der Hansgrohe SE, stellte seine Beschaffungsorganisation vor und referierte über die „Digitale Transformation zu Einkauf 4.0“. Themenschwerpunkte in weiteren Fachvorträgen waren u.a. die lieferantengesteuerte Bestandsführung sowie Zoll und Außenhandel.

3. November 2017