Anzeige

Nur noch wenige Tage, dann ist es wieder soweit: Anwender, Entwickler und Entscheidungsträger aus allen Bereichen der Industrie werden vom 01. bis 05. April 2019 auf der internationalen Hannover Messe erwartet. Über 200.000 internationale Fachbesucher werden sich in Hannover eine Woche lang mit 6500 Ausstellern aus aller Welt über technische Neuerungen und innovative Märkte austauschen.

Die weltgrößte Industriemesse vereinigt 2019 insgesamt sechs Leitmessen in ihrem Verbund. Die zentralen Themen sind u.a.: Industrie 4.0, Antriebs- und Fluidtechnik, integrierte Prozesse und IT-Lösungen, Energiewirtschaft und Industrie, Zulieferer, Forschung, Entwicklung und Technologietransfer sowie Druckluft- und Vakuums-Technik. Partnerland der Hannover Messe in diesem Jahr ist Schweden. Auch 2019 ist der BME auf der Hannover Messe (01.-05.04.2019) mit einem Stand (E52) in Halle 4 vertreten. Am 03. April 2019 findet ein vom BME organisiertes Global Sourcing Special (Schwerpunktthemen: u. a. Süd- und Osteuropa) sowie der traditionelle BME-Einkäufertag mit Vorträgen rund um die Beschaffung statt. Im Fokus des Einkäufertages stehen Themen wie Kennzahlen und Einkauf 4.0 im Mittelstand sowie Fachvorträge zum schwedischen Beschaffungsmarkt. Zudem lädt der BME gemeinsam mit Sherlock Who?! (B2B-Lieferanten-Suchmaschine) zum Programm-Highlight „Einkauf meets Sweden“ mit angedocktem VIP-Abend ein. In Form von Innovation-Pitches präsentieren innovative schwedische Unternehmen deutschen Einkäufern ihr Know-how und Produktportfolio.

Im Rahmen des BME-Programms erwartet die Teilnehmer zudem eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wie holt die Digitalisierung bzw. Automatisierung Wertschöpfung zurück nach Deutschland und welche strategischen, operativen und technologischen Herausforderungen ergeben sich dabei?“. Der BME-Community steht wie in den vergangenen Jahren ein Kontingent an Freikarten zur Verfügung. Sichern Sie sich jetzt noch Ihr persönliches Messe-Ticket!

Weitere Infos/Messe-Tickets:

salvatore.weis@bme.de

www.hannovermesse.de

25. April 2019