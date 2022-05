BME-Präsenzformat feiert Premiere

Save the Date: Am 11. und 12. Mai veranstaltet der BME erstmals in Präsenz das BME-Forum „Mittelstandsoffensive Einkauf“ im Rhein-Main-Gebiet. Im Mittelstand wird die wertschöpfende Rolle des Einkaufs in vielen Unternehmen noch immer nicht ausreichend wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund treibt der BME seine bereits vor Beginn der Pandemie ins Leben gerufene Mittelstandsinitiative auch 2022 weiter voran und bietet Einkaufsverantwortlichen speziell aus mittelständischen Unternehmen eine Plattform zum Best- Practice-Austausch, für Benchmarking und Networking an. Im Rahmen dieser „Mittelstandsoffensive Einkauf“ findet am 11. und 12. Mai in Sulzbach am Taunus nahe Frankfurt ein entsprechendes BME-Forum statt. Das Programm dafür wurde bewusst stringent ausnahmslos mit Vorträgen und Präsentationen von Unternehmen aus diesem Unternehmenstyp besetzt.

BME-Bundesvorstandsmitglied Gunnar Schmidt, verantwortlich für den Mittelstand: „Die Digitalisierung im Mittelstand steht in einem Spannungsfeld zwischen Krisenbewältigung, straffen Kostenbudgets und Weichenstellung für die Zukunft. Gerade in den herausfordernden letzten beiden Jahren, die der deutsche Mittelstand durchlebt hat, fiel die Fokussierung auf wertschöpfende Digitalisierungsprojekte schwer. Die Chance zu digitalisieren ist aber gerade im Einkauf mittelständischer Unternehmen heute attraktiver und erfolgsversprechender denn je.“

