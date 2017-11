BME zeichnet frischgebackene Einkaufsmanager aus

Anzeige

Sieben Teilnehmer haben den achten Kompaktlehrgang des BME zum Diplomierten Einkaufsmanager am Timmendorfer Strand erfolgreich absolviert. Der Kurs ist konzipiert für Führungskräfte im Einkauf. An insgesamt 17 Tagen werden die Absolventen an der Ostsee fit gemacht in den Modulen Personalführung im Einkauf, Organisation und Strategie, Strategischer Einkauf, Controlling & Reporting, Logistik und Supply Chain Management sowie Global Sourcing.

Den diesjährigen Kurs schloss als Lehrgangsbester Sven Schönfeld mit sehr guten 95 von 100 möglichen Punkten ab. Dafür gab es die Note 1. Nachdem der vorherige Kurs im Jahr 2016 mit dem besten Notendurchschnitt aller Zeiten abschloss, dauerte es nur ein Jahr, bis dieser Rekord bereits gebrochen wurde. Die diesjährige Gruppe war noch leistungsstärker und erzielte im Durchschnitt 84,6 Punkte (Note 2,1).

Die frischgebackenen Einkaufsmanager erhielten ihre Zertifikate im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung überreicht. Alexander Sehr, Bereichsleiter Inhouse/Lehrgänge und Zertifizierungen der BME Akademie GmbH, übergab gemeinsam mit den anderen Prüfern des BME-Prüfungsausschusses die Urkunden an die Absolventen, nachdem sie jedes der insgesamt sechs Module mit einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung abgeschlossen hatten. In Form diverser Rollenspiele, Fallstudien, Gruppenarbeiten oder Diskussionsforen wurden die Inhalte vertieft. Ein gemeinsames Strand-Barbecue am Abschlussabend rundete das Programm ab.

Save the Date: Auch im nächsten Sommer wird der BME den Kompakt-Lehrgang wieder anbieten: vom 6. bis 22. Juli 2018 an bewährter Stelle am Timmendorfer Strand.

