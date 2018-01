BME zeigt auf „NORTEC“ Flagge

Anzeige

Save the Date: Im Rahmen der NORTEC – Fachmesse für Produktion in Hamburg – veranstaltet der BME e.V. gemeinsam mit der BME-Region Hamburg/Schleswig-Holstein sowie Prof. Dr. Wolfgang Kersten vom Institut für Logistik und Unternehmensführung der Technischen Universität-Hamburg einen BME-Einkäufertag. Am 24.01.2018 stehen Themen rund um die Beschaffung im Fokus wie zum Beispiel der Einkauf von Krankenhaustechnik, Maschinenbau und Windkraft. Der BME stellt darüber hinaus sein Leistungsportfolio an einem eigenen Messestand in Halle A3 dem Fachpublikum vor. Als Fachmesse für Produktion ist die NORTEC ein etablierter Branchentreffpunkt. 2018 werden sich zum 16. Mal Produktionsverantwortliche praxisnah über die neuesten Entwicklungen informieren. Über 400 Aussteller zeigen den rund 12000 Fachbesuchern ihre Lösungen entlang aller Stationen der Wertschöpfung.

Dem BME-Netzwerk stehen Freikartenkontingente zur Verfügung, die Teilnahme am Einkäufertag ist kostenlos.

Weitere Infos:

peter.schloesser@bme.de

3. Januar 2018