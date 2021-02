Anzeige

BME#on, das digitale Team des BME, erweitert seinen digitalen Beratungsservice. „Die Auswirkungen der Corona-Krise werden uns mit Sicherheit auch 2021 noch weiter begleiten. Die Beschränkung persönlicher Treffen bleibt unausweichlich und es werden künftig mehr und mehr Veranstaltungen online umgesetzt“, betont Mirjam Zeller, Geschäftsführerin der BME Marketing GmbH. „Das Wissen, das wir uns 2020 erarbeitet haben, die Erfahrungen, die wir bei unseren diversen Online-und Hybrid-Events gemacht haben und das Feedback unserer Teilnehmer fließen ein in unseren Beratungsservice“, so Zeller. Interessierte Unternehmen, die ebenfalls digitale Veranstaltungen planen und dafür professionelle Unterstützung benötigen, können sich an den BME wenden.

Weitere Infos:

mirjam.zeller@bme.de