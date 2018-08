China und Norwegen E-Treiber

Anzeige

Bei Neuzulassungen stieg der Marktanteil von E-Autos in China von 0,8 auf 2 % an. In Norwegen stieg er von 35,3 % im Vorjahresquartal auf 47,9 %. Laut Stefan Bratzel, Studienleiter beim Brancheninstitut CAM, seien China und Norwegen Ausnahmeerscheinungen der E-Mobilität. Der Marktanteil von E-Autos in Deutschland stieg von 1,2 auf 2 % im ersten Quartal.

Die Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen in Deutschland sind dagegen im März auf 31,3% zurückgegangen, also um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

9. August 2018