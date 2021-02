Kärcher veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Anzeige

Das Familienunternehmen Kärcher hat seinen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Kärcher hat seine Nachhaltigkeitsziele in den letzten Jahren durchgängig erreicht. Besonders bei der Einsparung von CO2 und der Abfallreduzierung konnten Erfolge verzeichnet werden. Alleine von 2017 bis 2019 gelang es, 102 Tonnen Kunststoff einzusparen. Beim CO2-Verbrauch wurde an verschiedenen Stellen optimiert: Kärcher stellt seine Produkte vermehrt in den Märkten her, in denen sie verkauft werden, was Lieferwege reduziert. Der Warenverkehr läuft zunehmend über die Schiene ab und Photovoltaikanlagen auf den Gebäudedächern optimieren den Energiemix. (sd)

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht ist hier verfügbar:

www.hier.pro/co2