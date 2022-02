Das Lehr- und Lernbuch

Seit 1996 unterrichtet Prof. Dr. Helmut Wannenwetsch an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim die Fachgebiete Einkauf, Logistik, Materialwirtschaft und Produktion. Mit diesem Lehrbuch richtet er sich an Studenten und bietet Dozenten und Praktikern ein umfangreiches Standardwerk für ihre Praxis. Mit umfangreichen Fall- und Praxisbeispielen aus Industrie und Handel vermittelt das Buch auch Selbstlernenden detaillierte Einblicke in die aktuelle (betriebs-)wirtschaftliche Entwicklung. Mithilfe von Wiederholungsfragen und deren Lösungen wird das neu erlangte Wissen schnell gefestigt und vertieft. Zudem beinhaltet das Werk viele anschauliche und praxisnahe Tabellen, Schaubilder, Grafiken und Kennzahlen. Ein Schwerpunkt wurde auf die zukünftige Entwicklung der Industrie, Logistik bis hin zur Beschaffung 4.0 gelegt. Neu aufgenommen wurden auch die ökologischen Aspekte insbesondere der Logistik. Der aktuellen Lage trägt das Kapitel „Risikomanagement“ Rechnung – übersichtlich, anschaulich und detailliert beschrieben. Dank der verständlichen und klaren Form ist es sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene gut geeignet. (sas)

Integrierte Materialwirtschaft, Logistik, Beschaffung und Produktion

Supply Chain im Zeitalter der Digitalisierung.

Helmut Wannenwetsch

Springer Vieweg, Berlin, 6. Auflage, 2021

Softcover, 909 Seiten, 54,99 €

ISBN 978–3–662–61094–7