Der Tritt für sicheres und komfortables Arbeiten

Stationär montierte Treppen dienen nicht nur als Notausgang an Gebäuden oder als Wartungsplattform an Maschinen: Sie finden auch als erhöhter Arbeitsplatz oder Zugang zu Lagerbereichen Anwendung.

Der Layher Maschinentritt 1075 aus Aluminium ist ein sicheres Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. Er besitzt zwischen zwei und fünf Stufen und besteht aus einer verschweißten Rohrkonstruktion, was Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Sowohl die Standplattform als auch die breiten Stufen sind aus rutschsicherem Aluminium-Riffelblech. Für noch mehr Sicherheit beim Auf- und Abstieg kann der Maschinentritt 1075 ab drei Stufen auf Wunsch zusätzlich mit einem einseitigen Geländer ausgestattet werden. Die Montage erfolgt anhand einer übersichtlichen Montageanleitung. Für eine effiziente Logistik ist ebenfalls gesorgt: Die Bauform des Maschinentritts 1075 ermöglicht eine kompakte Stapelung und damit eine platzsparende Lagerung sowie einen wirtschaftlichen Transport. Optional stehen Rollen zur Verfügung, mit denen sich der Maschinentritt 1075 einfach verschieben lässt. (sd)

27. Februar 2019