Digitale Transformation des Supply Managements forcieren

Anzeige

Die 9. BME-eLÖSUNGSTAGE bieten einen umfassenden Überblick über derzeitige Best-Practice-Lösungen und die digitale Transformation des Supply Managements. „Dabei geht es neben der Automatisierung der Geschäftsprozesse vor allem um neue Operating Models“, so Dr. Silvius Grobosch, Hauptgeschäftsführer des BME, anlässlich der vom 13. bis 14. März 2018 in Düsseldorf stattfindenden 9. BME-eLÖSUNGSTAGE.

Im Fokus stünden smarte, intelligente und end-to-end-integrierte Prozesse, die die Supply Manager in die Lage versetzten, agil die Marktchancen zu nutzen und Risiken zu managen. Neue Anwendungen, die Vernetzung sowie die künstliche Intelligenz ermöglichen laut Grobosch sowohl eine höhere Effizienz als auch völlig neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine und den Gliedern der Supply Chain vom Kunden bis zum Vorlieferanten. Richtig ausgerollte E-Lösungen führten daher zu wesentlich leistungsfähigeren Operating Models in Einkauf und Supply Chain Management. Zu den wichtigsten Themen, die im Rahmen der 9. BME-eLÖSUNGSTAGE in zahlreichen Fachvorträgen, Round Tables, Solution Foren und Workshops auf der Agenda stehen, zählen u.a.:

Business Analytics und Business Intelligence

in Echtzeit

in Echtzeit Transparenz, Visibility und Compliance: Contracts, Spend und Risiken im Überblick

Optimale Nutzung von Business Networks und Plattformen

End-to-end-integrierte Workflows mit ERP-Integration

Mobile Solutions und Cloud Solutions in der Praxis

In der begleitenden Fachmesse werden zudem rund 90 Aussteller ihre technischen Lösungen vorstellen.

Award-Verleihung: BME-Preis „Excellence in eSolutions 2018“

Der BME würdigt 2018 zum siebten Mal innovative Leistungen von Anwenderunternehmen im Bereich elektronische Beschaffung mit dem BME-Preis „Excellence in eSolutions“. Prämiert werden ganzheitliche Konzepte, die nachweislich zur signifikanten Performancesteigerung des Einkaufs geführt haben. 2017 ging die Auszeichnung an die Beiersdorf AG. Die offizielle Verkündung des Siegers und die Verleihung des BME-Preises „Excellence in eSolutions 2018“ erfolgt am 13.03.2018 im Rahmen des Eröffnungsplenums der 9. BME-eLÖSUNGSTAGE.

Elektronische Beschaffung: BME erhebt erneut Umfrage

Im Vorfeld der 9. BME-eLÖSUNGSTAGE führt der BME auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Industriebetriebslehre der Universität Würzburg (Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky) und der HTWK Leipzig (Prof. Dr. Holger Müller) eine Umfrage zum Thema „Elektronische Beschaffung“ durch. Unterstützt wird das BME-Barometer „Elektronische Beschaffung“ vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) sowie der Allocation Network GmbH. Die Umfrage befasst sich mit dem derzeitigen Stand der IT-Systeme in Einkauf und SCM und deren Veränderungen im Zuge der zunehmenden Digitalisierung. Die Ergebnisse werden am ersten Veranstaltungstag der 9. BME-eLÖSUNGSTAGE exklusiv vorgestellt.

Weitere Infos:

anja.lange@bme.de

9. März 2018