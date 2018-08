Ein- und ausfahrbare Bolzen für neue Maschinenkonzepte

Anzeige

Mit dem Energieführungssystem Lokchain hat Igus ein neues Konzept für dynamische Energieketteneinsätze entwickelt. Kennzeichen der Neuheit ist eine E-Kette mit automatisch ausfahrbaren Verriegelungsbolzen samt kompakter Führungsrinne. Die laut Anbieter jederzeit abgesicherte Führung der Energiekette in der Rinne erlaubt einen hängenden, stehenden oder auf der Seite liegenden Einsatz des Systems mit und ohne Querbeschleunigungen. Selbst lange Verfahrwege mit bewegtem Untertrum sind durch die Fixierung der Lokchain in der Obertrumrinne möglich. Auch über Kopf oder in vertikalen Kreisanwendungen kann das System installiert werden. Die Flexibilität der E-Kette bietet dem Anwender die Möglichkeit, völlig neue Maschinenkonzepte zu entwickeln.

Der Lokchain selbst liegt ein einfaches Prinzip zugrunde: In die Seitenteile integrierte Bol- zen halten die Energiekette fest in der Führungsrinne. Klappt das Kettenglied in den Radius, so fährt der Bolzen automatisch ein (im Bild grün) und gibt die Kette aus der Führung frei. Wenn das Kettenglied dann aus dem Radius tritt und wieder auf die Rinne trifft, fährt der Bolzen erneut aus (im Bild blau) und hakt sich selbstständig in die Schiene wieder ein. So müssen keine aufwendigen Führungsrinnen mehr eingesetzt werden. Der Anwender spart Kosten.

Wie der Anbieter weiter betont, treten aufgrund der Konstruktion kaum Abrieb und Verschleiß auf, sodass sich die Lebensdauer der Energieführungskette erhöht. Die Langlebigkeit habe der Prototyp im Dauertestversuch im hauseigenen, 2750 m² großen Labor bewiesen, heißt es. Vorteilhaft ist laut Angaben auch die Beweglichkeit der Kettenglieder. Dadurch verfährt die Energiekette selbst bei kleinen Biegeradien wie auch auf langen Wegen sicher und leise.

6. August 2018