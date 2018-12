Eine Leitung für alle Fälle

Anzeige

Die neue Leitung Ölflex Serco FD 7TCE von Lapp entspricht unterschiedlichen Normen – auch und gerade den strengen Vorschriften für die Verkabelung von Maschinen in den USA. Damit können vom Schaltschrank oder Umrichter über die Kabelpritsche bis zur Maschine ein- und dieselbe Leitung verwendet werden; sogar in einer bewegten Schleppkette. Es gibt sie mit und ohne zusätzliche Steuerpaare für den Anschluss an Bremse oder Temperaturfühler. Die Leitung ist beständig gegen UV-Licht, flammwidrig nach FT4 Brandtest und erhöht ölbeständig nach Oil Res I/II. Da die Ölflex Serco FD 7TCE als „TC-ER“ Pritschenleitung und „Flexible Motor Supply Cable“ UL-gelistet ist, darf sie auch vor Ort im Feld verkabelt werden. Das ist vor allem bei großen Anlagen nützlich, die in Einzelteilen geliefert und erst beim Anwender zusammengebaut werden oder bei einer späteren Anlagenerweiterung.

