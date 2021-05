Einkaufsmanagerindex im April

Anzeige

Der saisonbereinigte IHS Markit/BME Einkaufsmanagerindex verblieb im April mit 66,2 Punkten in der Wachstumszone. Dies ist nach dem Rekordhoch vom März (66,6) der zweitbeste Wert seit Beginn der Datenaufzeichnung im Jahr 1996.

Obwohl das Wachstum bei Produktion, Neuaufträgen und im Export im Vergleich zum Vormonat leicht nachließ, notierten die Indizes weiter auf sehr hohem Niveau. Laut Umfrageteilnehmern ist die Nachfrage im In- und Ausland nach wie vor ungebrochen. Derweil wuchsen die unerledigten Aufträge im April weiter an. Viele Befragte berichteten, dass es schwierig sei, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Mit Beginn des zweiten Quartals nahm auch der Stellenaufbau an Fahrt auf. Die höheren Produktionsraten in Verbindung mit vorgezogenen Einkäufen aufgrund der Lieferengpässe führte zu einem Rekordzuwachs bei der Einkaufsmenge. Gleichzeitig gingen die Bestände an Vormaterialien zurück. In der Tat zeigen die Daten, dass die massivsten Lieferprobleme in der Umfragegeschichte anhielten. Viele Teilnehmer klagten über dramatische Engpässe bei Rohstoffen sowie zu geringe Frachtkapazitäten. All diese Entwicklungen spiegeln sich in den Einkaufspreisen wider. Die Inflationsrate hat sich beschleunigt und stieg auf den höchsten Wert seit über einem Jahrzehnt. (sd)