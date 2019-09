Internationales BME-Summit in Dresden

Anzeige

EPE und ESCE Summit 2019 in Dresden sind Geschichte. Inhaltlich knüpfte das internationale BME-Event nahtlos an die Themen aus dem Vorjahr an. Den Einkaufsmanagern vor Ort bot dies die Gelegenheit, den Fortschritt der eigenen Transformationsbemühungen kritisch zu hinterfragen.

Was macht eigentlich ein starkes Team aus? Dass es aus Menschen mit Unternehmergeist besteht, die gut ausgebildet sind und sich inspiriert fühlen. „Menschen benötigen Inspiration im Job, und Inspiration wiederum wird aus dem Zweck abgeleitet“, betonte Dirk Jan de With, Chief Procurement Officer von Covestro Deutschland, in seiner Keynote zu Beginn des 14. EPE Summit im Dresdner Taschenbergpalais. Was wahrlich keine bahnbrechend neue Erkenntnis ist, wird in der Praxis dennoch allzu oft auch mal vernachlässigt – zumal aktuell gerne technologiegetriebene Themen wie RPA, KI oder Machine Learning die Fachdiskussionen bestimmen.

Ging es 2018 noch um die zentralen Auswirkungen der Digitalisierung auf Einkauf und Supply Chain Management und darum, wie Unternehmen darauf reagieren, lag der Fokus in diesem Jahr stärker auf der Umsetzung: „Building a Strong Team for Upcoming Challenges – Prepare for the Final Stage of Transformation“ war ein willkommenes Motto für eine Veranstaltung, die den Faktor Mensch in den Mittelpunkt rückte. „Unternehmen müssen ihre Einkaufs- und Supply-Chain-Management-Strategien in Richtung Mitarbeitergewinnung, -entwicklung und -bindung weiterentwickeln“, betonte BME-Vorstandsvorsitzender Horst Wiedmann zuvor in seinen Eröffnungsworten, die gleichsam eine Aufforderung an die anwesenden gut 200 internationalen Einkaufsmanager war.

Einkäufer als „Hochzeitsplaner“

De With machte in seinem Vortrag unter anderem deutlich, wie Covestro seit seiner Abspaltung vom Bayer-Konzern seine neue Identität gefunden hat. Bezogen auf den Einkauf stellte der CPO dar, dass „People & Culture“ die Grundlage einer vierstufigen Pyramide sind, an deren Spitze die typischen Savings stehen und strategische Partnerschaften sowie digitale Transformation die Stufen dazwischen einnehmen. Gute Einkäufer seien „Hochzeitsplaner“, die das Procurement mit den Lieferanten zusammenbringen und die Rahmenbedingungen für eine stabile, langfristige Partnerschaft schaffen. Doch dafür müssten die Einkäufer ihr Gegenüber noch besser verstehen lernen: „Procurement und Sales sind zwei Seiten derselben Münze“, so der Niederländer. Er habe sich daher unmittelbar nach seinem Amtsantritt etwa für mehr Job-Rotation zwischen Einkauf und Verkauf eingesetzt. Auch auf das Thema Diversity als Wettbewerbsfaktor und strategische Kompetenz ging er in seinem Vortrag ein.

Den Faktor Mensch ganz ohne den Faktor Technologie zu besprechen ist im Jahr 2019 natürlich nicht denkbar – deshalb gab es natürlich auch beim diesjährigen Summit die Möglichkeit, sich als Besucher einen Überblick über ausgewählte E-Procurement-Lösungsanbieter sowie HR-Dienstleister zu verschaffen und einzelne Aspekte („Eliminating Manual Processes“, „Manage Tail Spend more Efficient“, „How to Motivate Teams to Drive Efficiency“) in eigenen Roundtables zu vertiefen.

Authentizität, Klarheit und Flexibilität

Erneut organisierte der BME in Dresden mit dem ESCE Summit auch einen Teilkongress für Supply Chain Manager. Auch dort standen – neben einigen Use Cases aus der Praxis („The Role of S/4 Hana Implementation in Digital Transformation“, „Digital Supply Chain: How to Become Industry Benchmark“ oder „Building a Hybrid Supply Chain Ecosystem“) – die Mitarbeiter von morgen im Fokus der Keynotes und Diskussionen. Junge Leute würden Authentizität, Klarheit und Flexibilität wünschen, gleichzeig aber Verantwortung und Entwicklungspfade aufgezeigt bekommen wollen. Dann sei ein entsprechender Wertbeitrag für die Organisation auch recht schnell zu erwarten.

Den Auftakt zum Summit machte die schon traditionelle Vorabendveranstaltung im Innenhof des Grünen Gewölbes in der Dresdner Innenstadt, bei der es in diesem Jahr auch zur Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem finnischen Einkäuferverband LOGY kam. Die Kongressbesucher erhielten an diesem Abend exklusiven Zugang zu den Kunstwerken des historischen Grünen Gewölbes – eine Einladung, die zahlreich angenommen wurde und für Begeisterung sorgte.

Weitere Infos:

eva-maria.winteroll@bme.de

4. September 2019