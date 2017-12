Erfolgsfaktor strategisches Beschaffungsmanagement

Anzeige

In dieser Schrift geht es darum, ein Gesamtkonzept des strategischen Beschaffungsmanagements für Industrieunternehmen vorzulegen, das geeignet ist, alle relevanten Aspekte der industriellen Praxis und der täglichen Arbeit von Beschaffungsmanagern einzuordnen und fundierte Anregungen für Weiterentwicklungen zu geben.

Der Verfasser des vorliegenden Lehrbuches, das man auch gut als Nachschlagewerk nutzen kann, ist für die Leser von Beschaffung aktuell kein Unbekannter. Arndt Präuer hat mehrfach Fachbeiträge geschrieben. Er ist Prokurist und Group Head of Purchasing der Putzmeister Group. Aufgrund seines Werdegangs verfügt er – das wird bei der Lektüre des Buches offenkundig – sowohl über jahrelange praktische Industrieerfahrungen als auch über das theoretische Rüstzeug, um ein lehrreiches Buch vorzulegen. In dem vorliegenden, recht voluminösen Werk, das gute Lesekondition verlangt, hat er seine Sicht der Rolle und der Gestaltungsmöglichkeiten des strategischen Beschaffungsmanagements anschaulich und mit Beispielen aus der Praxis hinterlegt dargestellt.

Tiefgreifende Neuorientierung

Er startet mit der Erkenntnis, dass das Beschaffungsmanagement wie kaum eine andere betriebliche Funktion in der Industrie eine sicherlich noch nicht abgeschlossene tief greifende Neuorientierung erfahren hat. Den Hintergrund dafür sieht er in der zunehmenden globalen Arbeitsteilung der Industrie, die einhergehe mit einem Mehr an Komplexität der Endprodukte. Die Konsequenz: Das Beschaffungsmanagement sei inzwischen vom operativen Erfüllungsgehilfen oder Bestellabwickler zum immer wichtigeren strategischen Erfolgsfaktor mutiert. Dies wird heute kaum noch bestritten, denn die zumindest relative Abnahme der Fertigungstiefe hat in den vergangenen Jahren zu einer wachsenden Bedeutung der externen Wertschöpfungspartner und Zulieferer geführt. Gleichwohl ist in den Unternehmen längst noch nicht alles gemacht worden, um die Potenziale eines strategischen Beschaffungsmanagements effektiv auszuschöpfen. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen dem Status Quo des Beschaffungsmanagements und den PS, die ein strategisches Beschaffungsmanagement auf die Straße bringen könnte.

Genau hier setzt das vorliegende Buch an: Es skizziert als Kernaufgabe des Beschaffungsmanagements den Aufbau, das Management und den laufenden Betrieb eines bedarfsgerechten, flexiblen Lieferantennetzwerkes und dessen Anbindung an bzw. dessen möglichst reibungslose Integration in die Unternehmensprozesse. Als Kernprozesse für die Zusammenarbeit von Endproduktherstellern und deren Zulieferern werden hier der Produktentstehungsprozess, der Supply-Chain-Prozess, der eigentliche Beschaffungsprozess, der Einflussprozess und der facettenreiche Koordinationsprozess herausgestellt. Die genannten Prozesse werden ausführlich behandelt. Ihrer Umsetzung in modernen, sich digital transformierenden Unternehmen dienen Netzwerke, Vernetzung und Plattformen. Mit hilfe dieser neuen Möglichkeiten der Integration von Wertschöpfungsketten treibt das strategische Beschaffungsmanagement den Strukturwandel vom klassischen Industriezeitalter zur modernen Netzwerkökonomie und zum Aufbau von leistungsfähigen Ökosystemen voran.

Ein inspirierendes Nachschlagewerk

Die vorliegende Monographie ist systematisch aufgebaut. Ausgehend von einer Skizzierung der aktuellen und zukünftigen Anforderungen an das Beschaffungsmanagement@Zukunft werden sehr ausführlich in einem Hauptkapitel die o. g. Kernprozesse in der Zusammenarbeit mit Lieferanten in ihrer praktischen Ausgestaltung behandelt. Hier wird dem Leser aus der Praxis einiges geboten. Hieran schließt sich ein weiteres, breit angelegtes und auch etwas theoretisch anmutendes Hauptkapitel unter der weniger griffigen Überschrift „Koordinationsprozesse“ an. Hier geht es um Sourcing, moderne Beschaffungsorganisation, den Werthebel Technik und Beschaffung, das Management der Lieferantennetzwerke vor dem Hintergrund der Faktoren Qualität, CSR, Nachhaltigkeit, Kosten und Risiken. Der Leser sollte sich hieraus einzelne Aspekte herauspicken, die ihn besonders interessieren. Das Buch schließt mit einem kurzen Ausblick, in dem insbesondere auf den Anwendungsbereich von Cognitive Sourcing hingewiesen wird.

Fazit: Ein umfangreiches Lehrbuch, das kenntnisreich ein Panorama der Facetten des modernen Beschaffungsmanagements erstellt. Für Studierende ist es eine Fundgrube, für Praktiker ein inspirierendes Nachschlagewerk.

Prof. Dr. Robert Fieten,

fachlicher Berater der

Beschaffung aktuell,

Köln

6. Dezember 2017