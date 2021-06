Sönke Brodersen, Präsident Europump, VDMA-Vorsitzender Pumpen + Systeme

Anzeige

Die Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Pumpen-Branche fördert die Wettbewerbsfähigkeit für alle Beteiligten. Wichtig seien laut Dr. Sönke Brodersen, Präsident Europump, auch Normen und Standards, da sie eine gute Basis für offenen Handel bieten. China wird zudem als Handelspartner immer wichtiger.

Beschaffung aktuell: Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung in der Branche Pumpen und Systeme in Europa?

Sönke Brodersen: Die europäischen Hersteller von Pumpen und Systemen haben sich angesichts der Corona-Pandemie 2020 gut behauptet. Der Rückgang der Exporte war im einstelligen Bereich. Für Deutschland verzeichneten wir einen realen Umsatzrückgang von 8 Prozent. Die Exporte schrumpften um etwa 10 Prozent, der Inlandsmarkt war etwas stabiler als das Exportgeschäft. Somit sind wir besser durch das Krisenjahr 2020 gekommen als der Maschinenbau, der real etwa 12 Prozent weniger Umsatz verzeichnete und damit den schärfsten Einbruch seit der Finanzkrise 2009. Während es in der chemischen Industrie Rückgänge gab, verzeichnete die Gebäudetechnik Zuwächse, da die Bautätigkeit in Deutschland und Europa nach wie vor stark ist.

Beschaffung aktuell: Wie sehen Sie die Wettbewerbssituation zwischen Europa, USA und China?

Brodersen: China ist seit Mitte vergangenen Jahres wieder die weltweite Wachstumslokomotive. Davon profitieren auch europäische Unternehmen. 2020 sind Pumpen im Wert von 600 Millionen Euro von Deutschland nach China verkauft worden, das sind mehr als 10 Prozent der hiesigen Produktion. China ist mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt für unsere Pumpenhersteller, noch vor den USA. Im Zuge des Wachstums in China werden sich dort auch starke Wettbewerber bilden, die über kurz oder lang auf die Weltmärkte gehen. Mit der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ist die weltweit größte Freihandelszone entstanden. Wir als VDMA sehen dieses RCEP-Abkommen auch als eine Art Warnschuss für die EU, als einen Weckruf für die EU-Handelspolitik. Wir sehen, dass China mit diesem Abkommen seinen wirtschaftlichen und politischen Führungsanspruch ganz klar untermauern will.

Beschaffung aktuell: Wie sieht der türkische Maschinenbau allgemein und die Pumpen-Branche im speziellen aus?

Brodersen: Der türkische Maschinenbau exportierte 2019 Waren im Wert von 10,3 Mrd. Euro, hiervon Pumpen im Wert von 371,1 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anteil von 3,6 Prozent. Importiert wurden Maschinenbau-Produkte im Wert von 14,6 Mrd. Euro, hiervon Pumpen im Wert von 488 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anteil von 3,3 Prozent. Importiert wird hauptsächlich aus Deutschland (22,3 Prozent), China (14,2 Prozent), Italien (11,8 Prozent) und USA (6,9 Prozent).

Beschaffung aktuell: Können Sie die Zusammenarbeit von Pomsad und Europump kurz zusammenfassen?

Brodersen: Europump und Pomsad arbeiten seit langem sehr gut zusammen, allein schon durch die lange Mitgliedschaft von Pomsad in den Europump-Gremien. Das spiegelt sich auch in der Europump-Präsidentschaft von Kutlu Karavelioĝlu (2015 bis 2017), und den entsprechenden Annual Meetings, die auf Einladung von Pomsad in türkischen Städten stattfanden. Normen und Standards oder Marktreports sind von beiderseitigem Interesse und eine gute Basis für offenen Handel.

