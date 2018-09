Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile: BME-Einkäufertag auf der CastForge

Anzeige

In Stuttgart startete am 05.06.18 die erste CastForge – Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Bearbeitung. Sie bildete bis zum 07.06.2018 die gesamte Wertschöpfungskette vom Guss- oder Schmiederohling über die maschinelle Bearbeitung bis hin zum finalen Bauteil ab, teilte die Messe Stuttgart mit.

Die CastForge bot Besuchern die Möglichkeit, sich kompakt und umfassend zu Stahl-, Grau-, Sphäro- und Nichteisen-Guss- sowie Schmiedeteilen zu informieren und schließt damit eine Lücke in der Messelandschaft. „Bisher gab es für Aussteller und Abnehmer dieser Branche keine geeignete Präsentations- und Informationsplattform“, erklärte Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industrie der Messe Stuttgart, in der Eröffnungspressekonferenz und erläuterte: „Mit der CastForge haben Hersteller von Guss- und Schmiedeteilen sowie die hochspezialisierten Bearbeiter von Guss- und Schmiedeteilen erstmals eine eigene Bühne. Sie können sich in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas präsentieren, in der zahlreiche Abnehmerfirmen aus Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeug- und Antriebstechnik, Baumaschinen-, Pumpen- und Hydraulik-, aber auch der Zulieferindustrie zu Hause sind.“

Frank Rösch, Leiter Presse und Kommunikation im BME, betonte ebenfalls die Relevanz der Messe: „Die CastForge bringt industrielle Einkäufer mit leistungsstarken neuen Lieferanten aus dem Bereich Guss- und Schmiedeteile zusammen. Unter den 9.600 BME-Mitgliedern befinden sich darüber hinaus auch Unternehmen aus der Metallverarbeitung bzw. Hersteller von Guss- und Schmiedeteilen. Deshalb ist die CastForge als Branchentreff für den BME von großer Bedeutung.“ Der BME unterstützte die CastForge unter anderem mit einem Einkäufertag, der am Messe-Mittwoch stattfand. Auf dem Programm der Informationsveranstaltung standen Best-Practice-Berichte namhafter Industrieunternehmen.

31. August 2018