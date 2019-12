Liebe Leserinnen und Leser von Beschaffung aktuell

Anzeige

Zum Jahresabschluss bleiben viele länger im Büro, um alle angefangenen Projekt zum Ende des Jahres noch abzuschließen – als ob es danach kein Morgen gäbe. Erschöpft und müde gehen sie dann in die Feiertage, gedanklich immer noch im Büro. In der Hektik und dem Stress des Alltags vergessen wir schnell, dass wir uns bereits in der besinnlichen Zeit befinden. Dabei ist Weihnachten eine gute Gelegenheit, um inne zu halten und wieder Kraft für neue Taten und Geschäfte im neuen Jahr zu tanken. Halten Sie inne, schicken Ihrem Schutzengel einen freundlichen Gruß, lassen Sie Arbeit Arbeit sein und genießen die Zeit hoffentlich im Kreis der Menschen, die Sie am liebsten um sich haben.

Das gesamte Beschaffung-aktuell-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie viel Freude und erholsame Stunden an den besinnlichen Weihnachtstagen und für das neue Jahr einen guten Start, viel Glück und Erfolg bei all Ihren Projekten und Plänen. Alle Vorhaben – geschäftlich wie privat – mögen Ihnen leicht und gut gelingen. Im nächsten Jahr sehen, hören und lesen wir uns wieder. Bis dahin eine gute Zeit.

Unser diesjähriges Präsent ist ein Gedicht von James Krüss. Gehen Sie damit beschwingt in die Feiertag.

Heute tanzen alle Sterne

Heute tanzen alle Sterne

und der Mond ist blank geputzt.

Petrus in der Himmelsferne

hat sich seinen Bart gestutzt.

Überall erklingt Geläute,

fröhlich schmückt sich Gross und Klein.

Und die Heiligen tragen heute

ihren Sonntag-Heiligenschein.

Es ertönen tausend Flöten,

tausend Kerzen geben Glanz.

Und die würdigen Kometen

Wedeln lustig mit dem Schwanz.

Hintern Zaum im Paradiese

gar nicht weit vom Himmelstor

musiziert auf einer Wiese

auch der Engelskinderchor.

Ihre roten Tröpfelnasen

putzen sich die Kleinen schnell

und dann singen sie und blasen

auf Fanfaren, silberhell.

Jedes Jahr um diese Stunde

singen sie nach altem Brauch.

Alle Sterne in der Runde

lauschen – und die Menschen auch.

Manchmal, aber leise, leise

wird der Chor der Engel stumm.

Und im ganzen Erdenkreise

geht ein sanftes Flüstern um.

Dann erscheinen sieben Schimmel

zärtlich ruft es „Hüh und hott!“

Und gemächlich durch den Himmel

fährt daher der liebe Gott.

Da verstummen alle Lieder

und die Engel machen fix

mit gefaltetem Gefieder

vor dem Herrgott einen Knicks.

Alle goldenen Sternenherden

drehn sich still dazu im Tanz.

Und im Himmel wie auf Erden

leuchtet Weihnachtskerzenglanz.

James Krüss (1926–1997)

4. Dezember 2019