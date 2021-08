Generationswechsel

Alexander Gölz, Chefredakteur Beschaffung aktuellalexander.goelz@konradin.de

Liebe Leserinnen und Leser, wir befinden uns nach wie vor in spannenden Zeiten und viele Dinge verändern sich grundlegend. Stichwort Digitalisierung und New Work. Auch bei Beschaffung aktuell gibt es jetzt einen Wandel: Werner Götz, seit 2014 Chefredakteur der Beschaffung aktuell, ist zum 30.6. in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt. Daher möchte ich, Alexander Gölz, dieses Editorial nutzen, um mich Ihnen als neuen Chefredakteur der Beschaffung aktuell vorzustellen.

Begonnen hat meine journalistische Tätigkeit im Jahr 2012 in der Industrieanzeiger-Redaktion in Form eines Volontariats, nach Abschluss war ich für die Beschaffung aktuell als Redakteur mit den Ressorts C-Teile-Management, Intralogistik und Arbeitsschutz tätig. Die vergangenen zwei Jahre hatte ich die Position als Chefredakteur der Onlineredaktion Industrie bei Konradin inne.

Kommen wir zur vorliegenden Ausgabe, in welcher ich Ihnen folgende Artikel besonders empfehlen möchte: Unser Interview mit Peter Bosch, CPO der Chiron Group (Seite 14). Beschaffung aktuell hat mit ihm über den Strukturwandel im Maschinenbau und die damit verbundenen Herausforderungen, wie den Umgang mit volatilen Absatz- und Beschaffungsmärkten gesprochen. Außerdem möchte ich Ihnen die Titelstory meiner Kollegin Sanja Döttling ans Herz legen (ab Seite 30). Sie greift eine neue Dienstleistung von Keller & Kalmbach, Spezialist für Verbindungstechnik, auf: den LineWalk. Die Experten sehen sich dabei die Abläufe in der Montage ganz genau an und finden Ansatzpunkte für Kostenreduzierungen sowie Montagezeitverringerungen. Zu guter Letzt empfehle ich Ihnen noch eine Studie zum Lieferkettengesetz (Seite 22). Den Einfluss des Lieferkettengesetzes auf den Einkauf und die Nachhaltigkeit von Unternehmen hat die Bonner amc Group gemeinsam mit der CBS Cologne Business School untersucht. Wir haben exklusiv mit der Studienleiterin gesprochen.