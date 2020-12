Alle guten Wünsche für ein ruhiges und besinnliches Fest

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

das Corona-Jahr geht dem Ende entgegen und nicht wenige Menschen werden auch froh darüber sein. Nichts ist mehr so wie noch vor einem Jahr. Vermeintliche Sicherheiten wurden erschüttert, das gerade noch Wägbare unwägbar. Und doch haben wir in diesen schwierigen und bisweilen dunklen Zeiten gemeinsam Vieles erreicht! Wir haben uns an die Corona-Wirklichkeit angepasst, sind neue Wege gegangen und schreiten auf diesen weiter voran.

In diesem Sinne wünscht Ihnen und Ihren Familien das gesamte Team von Beschaffung aktuell, ein schönes, wenn auch anderes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue, bestimmt bessere Jahr 2021. Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste aus der Situation. Genießen Sie Weihnachten die Ruhe – halten Sie inne, schicken Ihrem Schutzengel einen freundlichen Gruß, lassen Sie die Arbeit Arbeit sein.

Unser diesjähriges virtuelles Präsent ein Gedicht von Heinz Erhardt. Der unvergessene deutsche Humorist schenkt uns auch heute noch mit seinen Gedichten ein (besinnliches) Lächeln.

Feste