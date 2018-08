Himmlische Klangqualität bei höllischem Lärm

Anzeige

Kommunizieren und gleichzeitig arbeiten: Das neue 3M Peltor WS Alert XPI Headset bietet die Möglichkeit, ein oder zwei Geräte über die Bluetooth-Multipoint-Technologie anzuschließen und sich dank des geräuschunterdrückenden Mikrofons in lärmbelasteten Bereichen in normaler Lautstärke zu unterhalten – selbst bei 110 dB. Eine hohe Flexibilität und Individualisierbarkeit bieten die Anschlussmöglichkeiten für zwei Bluetooth-fähige Geräte, etwa für zwei Mobiltelefone, ein Mobil- und ein DECT-Telefon oder ein Mobiltelefon und ein Funkgerät. Die Push-to-listen-Funktion senkt die Lautstärke für Bluetooth oder FM-Radio, sodass man Umgebungsgeräusche wahrnimmt. So kann der Benutzer über Umgebungsmikrofone Fahrzeuge, Alarme und andere Warnsignale hören, während das Gehör geschützt bleibt (30 dB SNR).

29. August 2018

