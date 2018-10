IAA Nutzfahrzeuge: BME zeigt Flagge

Anzeige

Nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit: Im Rahmen der 67. IAA Nutzfahrzeuge (19.27.09.18, Hannover) organisiert der BME in Kooperation mit dem Verband der Automobilindustrie unter dem Motto „Synergien heben, Mehrwerte schaffen, Innovationen vorantreiben!“ erstmals eine Fachtagung für Automotive-Einkäufer. Der BME-Einkäufertag am 24.09.18 rückt den Strukturwandel der Nutzfahrzeugindustrie in den Fokus. Auf der Agenda stehen u. a. Themen wie Industrie 4.0, Connectivity und neue urbane Logistiksysteme. Weitere Infos: salvatore.weis@bme.de

4. Oktober 2018