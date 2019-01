Intec und „Z“: BME zeigt Flagge

Anzeige

Die internationalen Fachmessen Intec und Z gehen vom 05.–08.02.19 in Leipzig in die nächste Runde: Der Messeverbund lädt zum Branchentreff für die Fertigungstechnik in der Metallbearbeitung sowie der Zulieferindustrie in Europa ein. Rund 1300 Aussteller präsentieren ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen. Der BME e.V. ist vor Ort mit einem eigenen Stand vertreten (Halle 4, D06), an dem der Verband sein umfangreiches Produktportfolio vorstellt. Zudem informiert der BME gemeinsam mit der BME-Region Sachsen Einkäufer in Fachvorträgen über branchenspezifische Entwicklungen. Am BME-Einkäufertag, 06.02.19, stehen u.a. Themen wie „Digitale Transformation im Einkauf von KMU“ und „Big Data Analytics“ auf der Agenda. Dem BME-Netzwerk steht wieder ein begrenztes Kontingent an Freikarten zur Verfügung.

