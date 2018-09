Integrierte Kühlung verlängert Standzeiten

Anzeige

Auf der AMB in Stuttgart präsentiert Arno Werkzeuge einen neuen Schneideinsatz für das Arno-Mini-System AMS mit integrierter Kühlung, wodurch die Standzeiten auch bei der Massenfertigung verbessert werden. Wurde beim bisherigen Mini-System die Schneide durch den Kühlkanal im Halter gekühlt, ist es mit dem neuen Schneideinsatz möglich, noch direkter und effektiver zu kühlen. Der Kühlmittelstrahl läuft dabei direkt durch den Schneideinsatz. Um die Herausforderungen des Spänestaus speziell bei Sacklöchern zu lösen, hat der Werkzeughersteller zwei unterschiedliche Varianten entwickelt. Die konstruktive Auslegung des Kühlkanals befindet sich an unterschiedlichen Stellen, um je nach Anwendung den Fokus auf den Spänetransport oder die Schneidenkühlung zu legen. Für die Innenbearbeitung kleiner Bohrungen bedeutet dies, dass der Span auch tief in der Bohrung ausgespült wird beziehungsweise ein Überhitzen der Schneide fast ausgeschlossen ist.

12. September 2018

